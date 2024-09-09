В WhatsApp* появится функция отправки сообщений в другие мессенджеры

Отмечается, что разработчики планируют постепенно внедрять в мессенджер функцию объединения чатов с такими приложениями, как Telegram, iMessage, Google Messages и другими.

В WhatsApp* появится функция отправки сообщений в другие мессенджеры. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание The Verge.

Отмечается, что разработчики планируют постепенно внедрять в мессенджер функцию объединения чатов с такими приложениями, как Telegram, iMessage, Google Messages и другими.

Кроме того, планируется также дать возможность добавлять реакции на сообщения и получать уведомления о прочтении.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.