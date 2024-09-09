В Сараевском районе поймали пьяного белоруса за рулем

У мужчины также не было водительского удостоверения.

В Сараевском районе поймали пьяного белоруса за рулем. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел 7 сентября в селе Напольное примерно в 22:00. Инспекторы остановили машину, которой управлял 33-летний гражданин Беларуси. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Алкотест показал 0,683 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. У остановленного также не было водительского удостоверения.

На него составили административный протокол по ст. 12.8 ч.3 КоАП. Статья предусматривает до 15 суток административного ареста или штраф в 30 тысяч рублей.