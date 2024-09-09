В Ряжске трехлетнюю девочку сбила машина, когда она выбежала на красный свет

Пострадавшую доставили в Ряжский ММЦ, а затем направили в рязанскую ДОКБ.

В Ряжске трехлетнюю девочку сбила машина, когда она выбежала на красный свет. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГИБДД.

Инцидент произошел 6 сентября на перекрестке улиц М. Горького и Дзержинского. 59-летний местный житель на автомобиле Kia Ceed на регулируемом перекрестке наехал на ребенка. Девочка выбежала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в Ряжский ММЦ, а затем направили в рязанскую ДОКБ.