В Рязанском районе водитель квадроцикла опрокинулся и погиб

В ДТП также пострадали двое восьмилетних пассажиров.

В Рязанском районе водитель квадроцикла опрокинулся и погиб. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия произошла 8 сентября, примерно в 18:30 около дома № 55 по улице Луговая в деревне Рубцево. По предварительной информации, 33-летний рязанец за рулем квадроцикла «Стелс 300» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия водитель скончался на месте ДТП. Двое пассажиров в возрасте восьми лет получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.