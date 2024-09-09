Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
28°
Втр, 10
27°
Срд, 11
28°
ЦБ USD 89.82 0.12 07/09
ЦБ EUR 99.72 0.53 07/09
Нал. USD 90.10 / 90.31 09/09 13:30
Нал. EUR 99.90 / 100.41 09/09 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
Вчера 16:50
1 281
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
2 817
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
7 127
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
7 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области житель Подмосковья заготавливал марихуану для сбыта
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Рязанской области житель Подмосковья заготавливал марихуану для сбыта. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 25-летний мужчина заказал в интернете семена сортовой конопли, которые высадил на участке семейного дома в одном из сел Скопинского района. Позже он уехал в Звенигород, где постоянно проживал с семьей. Уход за растениями оставил на мать. В конечную цель своего занятия злоумышленник родительницу не посвящал.

В августе кусты достигли стадии созревания и мужчина поручил матери вырвать их, сорвать листья и поместить сушиться в сарай.

Во время очередного приезда москвича в Рязанскую область его задержали сотрудники УФСБ и МО МВД России «Скопинский». В ходе обследования домовладения правоохранители обнаружили и изъяли 1340 гграммов готовой марихуаны и 1308 граммов частей конопли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).