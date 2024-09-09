В Рязанской области житель Подмосковья заготавливал марихуану для сбыта

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Рязанской области житель Подмосковья заготавливал марихуану для сбыта. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 25-летний мужчина заказал в интернете семена сортовой конопли, которые высадил на участке семейного дома в одном из сел Скопинского района. Позже он уехал в Звенигород, где постоянно проживал с семьей. Уход за растениями оставил на мать. В конечную цель своего занятия злоумышленник родительницу не посвящал.

В августе кусты достигли стадии созревания и мужчина поручил матери вырвать их, сорвать листья и поместить сушиться в сарай.

Во время очередного приезда москвича в Рязанскую область его задержали сотрудники УФСБ и МО МВД России «Скопинский». В ходе обследования домовладения правоохранители обнаружили и изъяли 1340 гграммов готовой марихуаны и 1308 граммов частей конопли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере).