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В Рязанской области сократилась численность непарного шелкопряда
Это показали результаты феромонного надзора.

В Рязанской области сократилась численность непарного шелкопряда. Об этом сообщили в региональном Центре защиты леса по итогам феромонного надзора.

Наблюдения проводились в Солотчинском лесничестве. Специалисты установили ловушки, которые которые осматривали каждые 7-10 дней.

«Критической считается численность — 60 бабочек-самцов на ловушку. Средняя численность бабочек непарного шелкопряда, попавших в феромонные ловушки, в этом году составила 50 штук, что ниже показателей 2023 и 2022 годов, что свидетельствует об ослаблении популяции непарного шелкопряда на территории региона», — говорится в сообщении.