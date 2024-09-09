В Рязанской области мужчина хотел зарезать 20-летнего соседа кухонным ножом

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина хотел зарезать 20-летнего соседа кухонным ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратились жители села Морозовы Борки Сапожковского района и сообщили, что на улице нетрезвый мужчина устроил ссору и размахивает ножом.

Установлено, что 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристал к прохожему. Произошел конфликт.

Житель вытащил кухонный нож и стал угрожать.

Возбуждено уголовное дело.