В Рязани восстановили сапог, сделанный в начале 16 века
Отмечается, специалисты соединили фрагменты сапога воедино. Детали находки датируются второй половиной XV, началом XVI веков. Подошва сапога составляет в длину 18 сантиметров — это нынешний 29 размер.
В Рязани восстановили сапог, сделанный в начале 16 века. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗ.
Специалисты всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря восстановили кожаный сапог, найденный в 2023 году на Введенском раскопе.
Отмечается, специалисты соединили фрагменты сапога воедино. Детали находки датируются второй половиной XV, началом XVI веков. Подошва сапога составляет в длину 18 сантиметров — это нынешний 29 размер.
«Такую обувь мог носить ребенок лет пяти», — считают эксперты.