В Рязани восстановили сапог, сделанный в начале 16 века

Отмечается, специалисты соединили фрагменты сапога воедино. Детали находки датируются второй половиной XV, началом XVI веков. Подошва сапога составляет в длину 18 сантиметров — это нынешний 29 размер.

В Рязани восстановили сапог, сделанный в начале 16 века. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗ.

Специалисты всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря восстановили кожаный сапог, найденный в 2023 году на Введенском раскопе.

Отмечается, специалисты соединили фрагменты сапога воедино. Детали находки датируются второй половиной XV, началом XVI веков. Подошва сапога составляет в длину 18 сантиметров — это нынешний 29 размер.

«Такую обувь мог носить ребенок лет пяти», — считают эксперты.