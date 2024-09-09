В Рязани в поселке Мехзавода произошел пожар в дачном доме

Среди людей пострадавших нет.

В Рязани в поселке Мехзавода произошел пожар в дачном доме. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании в СНТ Керамик-2 поступила 8 августа в 22:26.

На тушение выехали три единицы техники и 10 человек личного состава.

Открытое горение ликвидировали в 1:30. Среди людей пострадавших нет.

Фото и видео: Telegram-канал «Рязань. Происшествия».