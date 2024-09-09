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В Рязани состоялся старт хоккейного сезона 2024-2025
Главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» одержала вторую победу в сезоне над хоккеистами из Омска — командой «Омские крылья».

В ДС «Олимпийский» состоялся старт хоккейного сезона в Рязанской области. Событие приурочили к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 года.

Главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» одержала вторую победу в сезоне над хоккеистами из Омска — командой «Омские крылья». За матчем наблюдали более двух тысяч зрителей.

Во время торжественного открытия перед болельщиками выступил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Александрович Мишин. Он отметил, что с каждым годом на хоккей приходит все больше людей, и пожелал болельщикам захватывающих игр, а хоккеистам спортивных побед.

На матче также присутствовал Губернатор Рязанской области Павел Малков. После яркой победы, он лично поздравил хоккеистов и пожелал и дальше двигаться только вперед.

В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены разыграли призы, желающие смогли сделать фотографии в фотозоне клуба. Для детей работала зона аквагримма, для зрителей в перерывах между периодами выступила команда черлидеров.

ХК «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, матчи пройдут 9, 11 и 13 сентября в ДС «Олимпийски».

Начало игр в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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