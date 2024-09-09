В Рязани повторно отключили горячую воду на трех улицах

Это связано с увеличением объема работ по ремонту трубопровода на Первомайском проспекте.

В Рязани повторно отключили горячую воду на трех улицах. Об этом сообщило МУП РМПТС в группе ВКонтакте.

В связи с увеличением объема ремонтных работ в районе Первомайского проспекта9 сентября повторно отключили участок 2-й тепломагистрали для замены трубопровода.

Без горячей воды остались следующие адреса:

ул. Павлова, д. 12, д. 33, д. 46;

ул. Семинарская, д. 43;

ул. Пожалостина, д. 14/18, д. 40; д/с 20 и 32;

больница № 8.

Замену участка магистрального трубопровода диаметром 500 мм планируется завершить до конца суток 9 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани затопило Первомайский проспект.