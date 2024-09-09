В Рязани повторно отключили горячую воду на трех улицах
Это связано с увеличением объема работ по ремонту трубопровода на Первомайском проспекте.
В Рязани повторно отключили горячую воду на трех улицах. Об этом сообщило МУП РМПТС в группе ВКонтакте.
В связи с увеличением объема ремонтных работ в районе Первомайского проспекта9 сентября повторно отключили участок 2-й тепломагистрали для замены трубопровода.
Без горячей воды остались следующие адреса:
- ул. Павлова, д. 12, д. 33, д. 46;
- ул. Семинарская, д. 43;
- ул. Пожалостина, д. 14/18, д. 40; д/с 20 и 32;
- больница № 8.
Замену участка магистрального трубопровода диаметром 500 мм планируется завершить до конца суток 9 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани затопило Первомайский проспект.