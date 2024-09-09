В Рязани на улице Юбилейной затопило подъезд дома

По словам жильцов, вода залила три этажа и электрощиты.

В Рязани на улице Юбилейной затопило подъезд дома. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

Жильцы рассказали, что в течении часа не могли дозвониться в аварийную службу, диспетчеры перенаправляли по другим телефонам. По словам рязанцев, вода залила три этажа, в том числе электрощиты в подъезде.

«Мало того, что мы уже неоднократно обращались по поводу прорыва труб в подвале, запах сточных вод стоит с весны, гнилые деревья падают, благо никого не прибило. Юбилейная 16к1, мы за что платим?», — написали пользователи в публикации.