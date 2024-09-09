В России в сентябре хотят запустить движение беспилотных грузовиков

Водитель будет находиться на заднем сидении.

В России в сентябре хотят запустить движение беспилотных грузовиков с водителем на заднем сидении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра транспорта РФ Дмитрия Баканова.

«Сегодня уже перевезено свыше 330 тысяч кубометров груза и пройдено более трех млн километров. Мы начинали с трех, сейчас на трассе перемещается 22 [беспилотника]. До конца года их будет 43. Но, что очень важно, что Михаилом Владимировичем Мишустиным подписано решение о продлении инициативы на ЦКАД и дальше от ЦКАД по М-12 до Казани», — заявил он.

Баканов добавил, что 23 сентября в рамках форума «Цифровая транспортация» будет дан старт движению этих же беспилотников.