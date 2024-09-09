В России в 2024 году зафиксировали исторический минимум рождаемости

Последний раз он был в 1999 году после дефолта.

В России в 2024 году зафиксировали исторический минимум рождаемости, последний раз он был в 1999 году после дефолта. Информацию опубликовал Росстат.

По данным ведомства, в первую половину 2024 года в стране появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — это на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

В то же время в стране фиксируют рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она выросла на 49 тысяч в сравнении в таким же периодом в 2023 году и составила 321,5 тысячи человек, посчитали в Росстате.