В России с 2025 года изменятся правила индексации пенсий

Процесс будет происходить в два этапа.

В России с 2025 года изменятся правила индексации пенсий, процесс будет происходить в два этапа. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Первый этап индексации состоится 1 февраля, вместо 1 января, как это делалось в последние несколько лет. Вторая индексация на 2,2% запланирована на 1 апреля 2025-го.

«Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5%", — уточнила Иванова-Швец.