В России может резко вырасти выручка торговых сетей
Отмечается, что годовой оборот крупнейших торговых сетей может увеличиться на 26,4%, до 11,5 трлн рублей.
В России может резко вырасти выручка торговых сетей. Об этом сообщает «
Отмечается, что годовой оборот крупнейших торговых сетей может увеличиться на 26,4%, до 11,5 трлн рублей.
К причинам такого скачка эксперты относят увеличение оборотов ретейлеров, также сети показывают рост выручки за счет малоформатных магазинов, в то время как интерес к гипермаркетам снижается.