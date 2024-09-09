В России может резко вырасти выручка торговых сетей

Отмечается, что годовой оборот крупнейших торговых сетей может увеличиться на 26,4%, до 11,5 трлн рублей.

В России может резко вырасти выручка торговых сетей. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

Отмечается, что годовой оборот крупнейших торговых сетей может увеличиться на 26,4%, до 11,5 трлн рублей.

К причинам такого скачка эксперты относят увеличение оборотов ретейлеров, также сети показывают рост выручки за счет малоформатных магазинов, в то время как интерес к гипермаркетам снижается.