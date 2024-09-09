Ученые предупредили россиян о распространении нового вируса Усуту
Он является «родственником» вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц, а также самыми обычными комарами.
Ученые предупредили россиян о распространении нового вируса Усуту. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научного сотрудника Института иммунологии и физиологии Михаила Болкова.
Причинами его распространения стала смена климата и ареала обитания животных.
Он сообщил, что вирус Усуту является «родственником» вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц, а также самыми обычными комарами.
Заболевание пошло из Южной Африки. Зафиксированы также случаи заражения человека.