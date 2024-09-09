Студентам Рязанского государственного университета сократили стипендии
Сдавшим на «хорошо» выплату уменьшили на 500 рублей, отличникам — на 1000.
Студентам Рязанского государственного университета сократили стипендии. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил Telegram-канал «Наука и университеты».
Сдавшим на «хорошо» выплату уменьшили на 500 рублей, отличникам — на 1000. Причиной названо увеличение количества стипендиатов при прежнем финансировании, которого стало не хватать.
В то же время администрация РГУ отметила, что нарушений нет, так как установленный норматив по минимальному размеру академической стипендии обеспечивается.