Швеция отправит Украине военную помощь на 443 миллиона долларов

Пакет составлен в соответствии с пожеланиями Киева.

Швеция отправит Украине военную помощь на 443 миллиона долларов. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на министра обороны королевства Пола Йонсона.

Он отметил, что пакет составлен в соответствии с пожеланиями Киева.

Передадут ВСУ танковые боеприпасы, средства на беспилотники и зимнее обмундирование, шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, защитные маски и оборудование.