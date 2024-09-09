Швеция отправит Украине военную помощь на 443 миллиона долларов
Пакет составлен в соответствии с пожеланиями Киева.
Швеция отправит Украине военную помощь на 443 миллиона долларов. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на министра обороны королевства Пола Йонсона.
Он отметил, что пакет составлен в соответствии с пожеланиями Киева.
Передадут ВСУ танковые боеприпасы, средства на беспилотники и зимнее обмундирование, шесть десантно-штурмовых катеров Stridsbåt 90, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, защитные маски и оборудование.