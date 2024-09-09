Рязанское минэкономразвития объяснило рост цен на бензин

В ведомстве уточнили, что цена складывается из нескольких факторов: отпускные цены производителя, логистика, валютные колебания и другое.

Минэкономразвития Рязанской области прокомментировало рост цен на бензин. Соответствующая информация появилась под постом Telegram-канала губернатора Павла Малкова в понедельник, 9 сентября.

Жители поинтересовались, почему на заправке «Газпром» за неделю цена бензина АИ-95 увеличилась на семь рублей.

Минэкономразвития ответило, что заправки самостоятельно устанавливают стоимость товаров и услуг. В ведомстве уточнили, что цена складывается из нескольких факторов: отпускные цены производителя, логистика, валютные колебания и другое.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, рязанцы сообщили о росте цен на бензин.