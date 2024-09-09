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Рязанская полиция прокомментировала смертельную аварию на Первомайском проспекте
Около дома № 21/24 «Хендай Солярис» столкнулся с мотоциклом «Сузуки».

Рязанская полиция прокомментировала смертельную аварию на Первомайском проспекте. Информацию разместили на сайте регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 сентября, примерно в 21:20 в Рязани около дома № 21/24 по Первомайскому проспекту. По предварительной информации, 28-летний местный житель за рулем автомобиля «Хендай Солярис» столкнулся с мотоциклом «Сузуки» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате происшествия мотоциклист скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рязани на Первомайском проспекте сбили мотоциклиста.