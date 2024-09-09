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Рязанец угнал машину и пытался зарезать водителя попутки
На злоумышленника возбудили уголовное дело.

Рязанец угнал машину и пытался зарезать водителя попутки. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2022 года 39-летний сельчанин украл у соседа автомобиль «УАЗ». Он добрался на нем до деревни, но не справился с управлением и застрял, после чего бросил машину на обочине.

Мужчина попросил местного жителя подвезти его. В дороге он несколько раз ударил потерпевшего ножом в живот, однако последний смог скрыться. Злоумышленник пересел за руль и поехал до дома.

Фигурант похитил из салона автомобиля более 13 тысяч рублей, с которыми скрылся с места преступления.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

После вручения обвиняемому обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.