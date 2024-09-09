Рязанцы засняли на улице Быстрецкой «фонтан фекалий»
Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 9 сентября, около дома № 20.
Рязанцы засняли на улице Быстрецкой «фонтан фекалий». Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN.Life».
Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 9 сентября, около дома № 20.
На кадрах видно, что из канализационного люка бьет жидкость коричневого цвета.
Как сообщили в мэрии, по данному адресу «Водоканал» проводит работы по замене аварийного участка водопроводной сети через гидрант. В связи с этим происходит сброс воды.
Промывку завершили 9 сентября в 14:30.