Рязанцы выходили из автобусов и шли пешком из-за пробки на выделенной полосе

По словам автора сообщения, время в пути от Автовокзала до ТД «Барс» занимает 25 минут на общественном транспорте.

Рязанцы выходили из автобусов и шли пешком из-за пробки на выделенной полосе. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили пользователи в группе «Новости Рязани» ВКонтакте.

«Невозможно. Опять бесконечная утренняя пробка от автовокзала до Барса и дальше. Две остановки на общественном транспорте ехать 25 минут или идти пешком», — возмутились подписчики.