Рязанцы снова пожаловались на толпу подростков, терроризирующих двор в Песочне

По словам жителя дома по адресу Васильевская № 7, подростки распивают спиртное, курят в лицо прохожим. После них собирается мусор около лавочек, они пугают маленьких детей.

Рязанцы снова пожаловались на толпу подростков, терроризирующих двор на Васильевской улице. Об этом они написали в редакцию РЗН. Инфо.

«Когда прекратится подростковый терроризм? Когда закроют кибер-клуб? Нервы жителей на пределе. Жители не могут выйти в свой двор погулять с детьми, весь двор оккупирован маргинальными подростками», — написал рязанец.

По словам жителя дома по адресу Васильевская № 7, подростки распивают спиртное, курят в лицо прохожим. После них собирается мусор около лавочек, они пугают маленьких детей.

«Заезжая во двор, я подумал, что у нас какой-то митинг, настолько было много народу. Человек 30-50 по группкам», — поделился мужчина.

В августе 2023 года жители уже сообщали о подростках, посещающих кибер-клуб на Васильевской № 7. Тогда жители рассказывали о детях, которые ругаются, курят и мешают двору.

Полиция проводила проверку, по результатам которой составили административные протоколы на родителей двух подростков за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также штрафы за распитие спиртного в общественном месте выписали для четырех подростков.