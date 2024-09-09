Рязанцев пригласили на запуск Молодежной творческой мастерской Родзевича

Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 14:00, в большом конференц-зале библиотеки имени Горького.

Рязанцев пригласили на запуск Молодежной творческой мастерской Родзевича. Об этом сообщили организаторы.

Это новый масштабный проект от команды книги «Говорит Рязань». Участники — старшеклассники и студенты — вместе с экспертами будут погружаться в изучение истории жизни известных деятелей губернской Рязани рубежа XIX—XX вв. еков, используя принципы «нового краеведения.

Инициативу поддержало региональное отделение Российского союза молодежи.

Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 14:00, в большом конференц-зале библиотеки имени Горького. Подробнее читайте здесь .

Возрастное ограничение 6+.