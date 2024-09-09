Рязанцев пригласили на запуск Молодежной творческой мастерской Родзевича
Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 14:00, в большом конференц-зале библиотеки имени Горького.
Рязанцев пригласили на запуск Молодежной творческой мастерской Родзевича. Об этом сообщили организаторы.
Это новый масштабный проект от команды книги «Говорит Рязань». Участники — старшеклассники и студенты — вместе с экспертами будут погружаться в изучение истории жизни известных деятелей губернской Рязани рубежа
Инициативу поддержало региональное отделение Российского союза молодежи.
Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 14:00, в большом конференц-зале библиотеки имени Горького. Подробнее читайте
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