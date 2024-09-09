«RT»: Евросоюз может прекратить свое существование

Отмечается, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с Китаем.

Евросоюз может прекратить свое существование. Об этом пишет RT со ссылкой на доклад, подготовленный по запросу Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС растерял экономические преимущества из-за отказа от энергоносителей из России, потери интереса со стороны США и конкуренции с Китаем.

В документе подчеркивается, что ЕС не может защитить себя сам, а США больше не готовы быть «зонтиком безопасности» для Европы.