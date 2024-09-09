Россияне стали чаще оплачивать жилье наличными

Число покупающих недвижимость в ипотеку упало до рекордных 42%.

Россияне стали чаще оплачивать жилье наличными. Об этом сообщила Газета.Ru.

Число покупающих недвижимость в ипотеку упало до рекордных 42%. В 2024 году доля граждан, предпочитающих купить жилье без кредита, превысила 50%. При этом возросло количество покупателей, готовых оплатить жилье наличными.

В то же время сегмент новостроек по-прежнему в значительной степени зависит от условий ипотечного кредитования. Любые новые ограничения в этой сфере могут привести к снижению покупательской активности.