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Россияне стали чаще оплачивать жилье наличными
Число покупающих недвижимость в ипотеку упало до рекордных 42%.

Россияне стали чаще оплачивать жилье наличными. Об этом сообщила Газета.Ru.

Число покупающих недвижимость в ипотеку упало до рекордных 42%. В 2024 году доля граждан, предпочитающих купить жилье без кредита, превысила 50%. При этом возросло количество покупателей, готовых оплатить жилье наличными.

В то же время сегмент новостроек по-прежнему в значительной степени зависит от условий ипотечного кредитования. Любые новые ограничения в этой сфере могут привести к снижению покупательской активности.