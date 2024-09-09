Россиян предупредили о мощной магнитной буре 10 сентября

Она продлится сутки. Метеозависимых людей предупредили об ухудшении самочувствия.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 10 сентября. Об этом пишет «МК» со ссылкой на данные солнечной лаборатории.

Отмечается, что в воскресенье, 8 сентября, на Солнце произошли четыре вспышки, три из которых стали сильнейшими.

По данным издания, 10 сентября начнется геомагнитная буря, колебания которой достигнут шести баллов. Она продлится сутки.

Метеозависимых людей предупредили об ухудшении самочувствия.