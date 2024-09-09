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Российским военным будут возмещать расходы за использование личного автомобиля
Компенсация предусмотрена для поездок в командировках и отпусках.

Российским военным будут возмещать расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Об этом сообщил сайт правительства РФ.

«Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована, и военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете.