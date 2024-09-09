Прокурором Пронского района назначили Александра Собашникова
Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Прокурором Пронского района назначили Александра Собашникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Отмечается, что Александр Анатольевич родился в Рязани.
Трудовую деятельность начал в сентябре 2007 года в должности помощника прокурора.
Позже работал старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Кораблинского района.
С 2023 года трудился в аппарате прокуратуры области.