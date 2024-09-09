Google перестал регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов

При попытках создавать аккаунты на российские номер выдается сбой. Официально компания не объявляла об ограничениях.

Google перестал регистрировать новые аккаунты на российские номера телефонов. Об этом пишет Telegram-канал «Больше».

В понедельник, 9 сентября, в работе сервиса заметили сбой. При попытках создавать аккаунты на российские номер выдается сбой. Официально компания не объявляла об ограничениях.

Отмечается, что ранее зарегистрированные на российские номера аккаунты продолжают работать.