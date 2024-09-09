Песков: зарубежные силы пытались повлиять на ход выборов в России

Однако голосование, по мнению пресс-секретаря президента, прошло образцово, прозрачно и по правилам.

Зарубежные силы пытались повлиять на ход выборов в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что из-за рубежа попытки оказать влияние на внутриполитический ландшафт продолжатся. можно сказать, что выборы состоялись, они прошли образцово, прозрачно, понятно, в соответствии с правилами и нормами», — отметил Песков.