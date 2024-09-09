Опубликован список адресов, где можно зарегистрировать животных в Рязанской области

Напомним, с 1 сентября в Рязанской области вступили в силу требования об обязательной регистрации собак.

Опубликован список адресов, где можно зарегистрировать животных в Рязанской области. Он появился на странице Главного управления ветеринарии региона «Вконтакте».

Напомним, с 1 сентября в Рязанской области вступили в силу требования об обязательной регистрации собак. Отметим, что других домашних животных регистрируют по желанию. Владельцев незарегистрированных животных будут штрафовать.

С полным списком мест, где проводится регистрация, можно ознакомится по ссылке.