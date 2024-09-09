На Урале сын миллионера устроил драку с полицией в местном баре

На Урале сын миллионера устроил драку с полицией в местном баре. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции».

По данным паблике, молодой человек вместе с друзьями отдыхал в баре «Матео». Там они поссорились с другими посетителями, вышли на улицу и начали драку. На место вызвали полицию. Одного из сотрудников избили до черепно-мозговой травмы и перелома руки. Еще трое участников драки получили похожие травмы, один из них находится в реанимации.

Отец 30-летнего Александра Никулина, устроившего драку, владеет сетью столовых Ранее мужчина уже был осужден на 4,5 года лишения свободы за избиение 19-летнего посетителя бара, но вышел по УДО.

Друзья Никулина задержаны, сам он скрылся. Полиция ведет его розыск.