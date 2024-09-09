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Многодетная рязанка поучаствовала в шоу «Поле чудес» на Первом канале
Выпуск с участием жительницы Милославского района Елены Канаевой вышел в эфир 6 сентября.

Многодетная рязанка поучаствовала в шоу «Поле чудес» на Первом канале. Об этом пишет ИД «Пресса».

Выпуск с участием жительницы Милославского района Елены Канаевой вышел в эфир 6 сентября.

«Я с детства люблю телеигру „Поле чудес“. Мы всегда всей семьей смотрим шоу и на смарт-телевизоре играем, отвечаем на вопросы. Там есть функция „Рейтинг среди зрителей“, когда мы дошли до 10-й графы, нам предложили заполнить анкету. Через неделю нам позвонили и предложили поучаствовать в игре», — рассказала женщина.

Отмечается, что добраться до съемочной площадки в Москве ей помогли в районной администрации.

«К сожалению, я не выиграла, зато получила колоссальный опыт игры на телевидении. В тоже время ничего не забыла, все что надо, я сказала, представила коллектив „МногоМама“. Девочки выступили отлично», — заключила рязанка.