МЧС сообщило подробности пожара на Восточной окружной в Рязани
В понедельник, 9 сентября, на Восточной окружной в Рязани загорелся «КамАЗ». Возгорание ликвидировали за 20 минут. На месте работала 1 единица техники и 5 человек.
МЧС сообщило подробности пожара на Восточной окружной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В понедельник, 9 сентября, на Восточной окружной в Рязани загорелся «КамАЗ». Возгорание ликвидировали за 20 минут. На месте работала 1 единица техники и 5 человек.
Пострадавших нет.