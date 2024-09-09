МЧС сообщило подробности пожара на Восточной окружной в Рязани

В понедельник, 9 сентября, на Восточной окружной в Рязани загорелся «КамАЗ». Возгорание ликвидировали за 20 минут. На месте работала 1 единица техники и 5 человек.