Мать погибшего в ДТП на Московском шоссе пятилетнего мальчика обратилась к рязанцам

Напомним, авария случилась в пятницу, 6 сентября, около дома № 21 по Московскому шоссе.

Мать погибшего в ДТП на Московском шоссе пятилетнего мальчика обратилась к рязанцам. Соответствующий пост появился в группе Новости Рязани".

«Собираю всю информацию. Может есть запись с регистратора? (Как произошло, когда выходил водитель, что говорил, что делал). Любая информация сейчас для нас важна», — написала женщина.

Она оставила номер для связи +7 (951) 100-23-53 .

Напомним, авария случилась в пятницу, 6 сентября, около дома № 21 по Московскому шоссе. Пострадавший пятилетний ребенок скончался в больнице.