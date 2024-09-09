«Газпром межрегионгаз Рязань» в 2024 году заключил более 4000 новых договоров

Количество абонентов-физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2024 года увеличилось на 4 159 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 604 208 договоров с потребителями.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

«Нашим новым потребителям мы рекомендуем сразу зарегистрироваться в Личном кабинете абонента или скачать мобильное приложение „Мой газ“ (Google Play) и „Газ онлайн“ (App Store). Дистанционные сервисы оплаты значительно экономят время: в один клик можно узнать о начислениях, передать показания счетчика», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.