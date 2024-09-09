Двух рязанок привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов

Злоумышленницам грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Двух рязанцев привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что на улице Интернациональной 37-летняя жительница областного центра по своему адресу прописала 23-летнего иностранного гражданина.

Во втором случае 57-летняя женщина по своему адресу на 1-ом Совхозном проезде осуществила фиктивную постановку на учет 38-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.