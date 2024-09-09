Дмитрий Боков объяснил сокращение стипендий в РГУ

По словам, и.о. ректора РГУ Дмитрия Бокова, ситуация с сокращением выплат связана в первую очередь с ошибочным планированием стипендиального фонда.

Дмитрий Боков объяснил сокращение стипендий в РГУ. Об этом сообщает издание « Рязанские новости ».

По словам, и.о. ректора РГУ Дмитрия Бокова, ситуация с сокращением выплат связана в первую очередь с ошибочным планированием стипендиального фонда.

Он отметил, что основным фактором, который привел к такому решению, стало некорректное распределение средств на текущий год. В университете не учли возможное увеличение числа стипендиатов, что привело к несоответствию между количеством студентов и выделенными на них средствами.

Однако Боков подчеркнул, что администрация РГУ работает над устранением этой проблемы.

Ранее сообщалось, что студентам, сдавшим на оценку «хорошо» стипендию уменьшили на 500 рублей, отличникам — на 1000.