19-летнего рязанца осудили за оформление кредита на знакомого

Назначено наказание в виде штрафа в 102 тысячи рублей.

19-летнего рязанца осудили за оформление кредита на знакомого. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на Сараевский районный суд.

Отмечается, что во время распития спиртных напитков подсудимый сообщил приятелю, что для него должны прийти деньги на его карту. Потом взял телефон и дистанционно оформил кредит на 123.500 рублей. И тут же перевел всю сумму на банковскую карту другого человека.

Позже потерпевший обратился в полицию.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 102 тысячи рублей.