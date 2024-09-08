Житель Рязанской области выиграл в лотерею миллион рублей
Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан.
Житель Рязанской области выиграл в новом тираже лотереи «Мечталлион» один миллион рублей. Об этом
«Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего разыграли 31 миллион 718 тысяч 400 рублей. Выигрышными оказались 207 728 билетов.