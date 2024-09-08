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Житель Рязанской области выиграл в лотерею миллион рублей
Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан.

Житель Рязанской области выиграл в новом тираже лотереи «Мечталлион» один миллион рублей. Об этом сообщили в группе «Национальна Лотерея» во «ВКонтакте» в воскресенье, 8 сентября.

«Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего разыграли 31 миллион 718 тысяч 400 рублей. Выигрышными оказались 207 728 билетов.