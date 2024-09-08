Выставку «Шедевры Русского музея» в Рязани продлили до 22 сентября
Экспозиция представлена в Музейном центре РИАМЗ. По словам главы региона, выставку посетили более 48 тысяч человек.
Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября. Об этом
Экспозиция представлена в Музейном центре РИАМЗ. По словам главы региона, выставку посетили более 48 тысяч человек.
" Это самая популярная выставка за всю историю Рязанской области. По многочисленным просьбам продлеваем ее на неделю. От всех рязанцев благодарю Русский музей за эту потрясающую возможность", — написал губернатор.
Фото: Telegram-канал Павла Малкова