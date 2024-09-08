Выставку «Шедевры Русского музея» в Рязани продлили до 22 сентября

Экспозиция представлена в Музейном центре РИАМЗ. По словам главы региона, выставку посетили более 48 тысяч человек.

Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Экспозиция представлена в Музейном центре РИАМЗ. По словам главы региона, выставку посетили более 48 тысяч человек.

" Это самая популярная выставка за всю историю Рязанской области. По многочисленным просьбам продлеваем ее на неделю. От всех рязанцев благодарю Русский музей за эту потрясающую возможность", — написал губернатор.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова