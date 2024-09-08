Валерий Сюткин выступил в Рязани

Валерий Сюткин исполнил песню «Черный кот» и другие.

В субботу, 7 сентября, в Рязани для гостей седьмого Международного форума древних городов выступил заслуженный артист России Валерий Сюткин. Об этом сообщили организаторы на странице во «ВКонтакте».

Валерий Сюткин исполнил песню «Черный кот» и другие.

Форум посетили делегации из разных уголков страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Курской областей. Участвовали гости из Китая, Индии, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Абхазии.

Напомним, на форуме древних городов в Рязани выступили симфонический оркестр и Филипп Беликов.

Видео: группа «Международный форум древних городов» во «ВКонтакте»