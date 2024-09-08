В Ухоловском районе мужчина хотел разбить жене голову металлической трубой

По предварительной информации ведомства, 40-летний мужчина вернулся домой нетрезвым, 39-летняя супруга сделала ему замечание. Злоумышленник рассердился, схватил кусок металлической трубы и пригрозил разбить жене голову.

В селе Коноплино Ухоловского района мужчина хотел разбить жене голову металлической трубой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД в воскресенье, 8 сентября.

По предварительной информации ведомства, 40-летний мужчина вернулся домой нетрезвым, 39-летняя супруга сделала ему замечание. Злоумышленник рассердился, схватил кусок металлической трубы и пригрозил разбить жене голову.

Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала из дома и обратилась за помощью в межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский». Злоумышленника доставили в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой грозит лишение свободы на срок до двух лет.