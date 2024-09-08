В Рязанской области простятся с погибшим в зоне СВО

В Сасове Рязанской области в воскресенье, 8 сентября, простятся с погибшим в зоне СВО.

В Сасове Рязанской области в воскресенье, 8 сентября, простятся с погибшим в зоне СВО. Об этом сообщила глава города Евгения Рубцова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, Денис Мельник служил по контракту. Церемония прощания пройдет в воскресенье, 8 сентября.

Рубцова добавила, что сегодня исполнился год с момента гибели на СВО ее племенника Сергея Сауткина.

«Больно и горько, но все они настоящие Герои: не спрятались, не струсили, выполнив свой воинский долг! Ради нас, ради будущего нашей страны!» — написала она.

Фото: страница Евгении Рубцовой во «ВКонтакте»