Украина дистанционно заминировала поселок в Курской области

На четвертые сутки мины автоматически самоподорвались.

ВСУ дистанционно заминировали иностранными противотанковыми минами поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным Лазарь.

«В Нижнем Мордоке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок (противотанковыми минами. — Прим. ред.) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антеннами», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на четвертые сутки мины автоматически самоподорвались.

«Это были противоднищевые мины с осколочной „рубахой“ (осколочный элемент мины)», — говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что военные осмотрели остановку, рядом с которой произошел подрыв, и нашли на строении повреждения от осколков.

Отмечается, что за 10 минут насчитали 70 подрывов. Местные жители не пострадали. Повреждения получили три коня и стадо баранов.