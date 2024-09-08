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Трампа обидел комментарий Путина
«Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило», — сообщил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.

Экс-президент США Дональд Трамп на выступлении в штате Висконсин завил, что решение президента России Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило, передает РИА «Новости».

"Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — сказал Трамп.

Кроме того, экс-президент США задался вопросом, почему Путин сделал такое заявление, и назвал его шахматистом. Трамп отметил, что глава российского государства произнес слова с улыбкой. «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?», — сказал Трамп.

Также, как пишет агентство, экс-президент США снова заявил, что при нем не случилось бы конфликта на Украине.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, Республиканскую — Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным.