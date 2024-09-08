Скоростной поезд, следующий из Рязани в Москву, замедлят

Изменения заметили в расписании поезда 737Ж «Воронеж-Москва».

Следующий через Рязань поезд «Воронеж-Москва» временно изменит расписание. Об этом сообщает издание «Площадь» в своем Telegram-канале.

Изменения заметили в расписании поезда 737Ж «Воронеж-Москва». Если 9 сентября состав отправляется в столицу в 7:35 и прибывает в 13:59, то уже с 16 сентября отправление назначено на 6:15, а прибытие — в 14:11.

Как пишет «Площадь», время в пути увеличилось с шести часов 24 минут до семи часов 56 минут. Отмечается, что состав следует через станции Рязань, Мичуринск, Грязи-Воронежские и Ряжск.

По словам издания, расписание поезда в обратном направлении не поменялось.